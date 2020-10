Prinz Azim stirbt mit 38 Jahren

Im Alter von 38 Jahren ist der Prinz des Sultanat Brunei verstorben. Wie es in einer Mitteilung aus dem Palast heißt, verstarb Prinz Azim bereits am Samstag. Die Todesursache ist unklar. Laut verschiedenen Medien litt Azim an Krebs und befand sich die letzten Tage im Krankenhaus.

Noch Samstagnacht wurde Azim im Beisein seines Vaters, dem Sultan Hassanal Bolkiah beerdigt. Im Kleinstaat wurde eine siebentägige Staatstrauer angeordnet. Die Einwohner sollen in Andenken an den Prinzen weiße Kleider tragen. Weiß gilt in Brunei als die Farbe der Trauer.

(L'essentiel/Sven Forster)