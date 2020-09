Putin schickt Fallschirmjäger nach Belarus

Russland will laut der Nachrichtenagentur RIA Spezialisten aus einer Fallschirmjäger-Divisionen nach Belarus schicken. Sie sollen dort ab Montag gemeinsame Übungen mit dem belarussischen Militär durchführen, wie RIA am Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichtete. Die Drills seien bis zum 25. September angesetzt. Danach würden die russischen Soldaten in ihre Heimat zurückkehren.

In Belarus kommt es seit der Präsidentenwahl am 9. August zu Massenprotesten. Die Opposition wirft dem seit 26 Jahren autoritär regierenden Alexander Lukaschenko Wahlbetrug vor. Die EU erkennt das Ergebnis der Präsidentschaftswahl nicht an. Russland ist der engste Verbündete von Lukaschenko.

(L'essentiel/ore)