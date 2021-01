Republikaner für Impeachment-​​Verzögerung

Der Top-Republikaner in den USA, Mitch McConnell, plädiert für einen späteren Beginn des Amtsenthebungsverfahrens gegen Ex-Präsident Donald Trump. Ein Aufschub um eine Woche oder mehr könne Trump Zeit einräumen, sich vorzubereiten und sein Rechtsteam aufzubauen, sagte McConnell in einem Telefonat mit seinen republikanischen Kollegen im Senat.

Vermutlich werde das Verfahren nicht vor Mitte Februar beginnen, sagte der Senator Mike Braun nach dem Anruf. Im Repräsentantenhaus hätte sich die Situation zu schnell entwickelt; das passe nicht zusammen mit «der Zeit, die man braucht, um sich auf eine Verteidigung in einem Senatsverfahren vorzubereiten».

Die Demokraten im Repräsentantenhaus stimmten vergangene Woche dafür, Trump wegen der mutmaßlichen Aufstachelung von Menschen anzuklagen, die am 6. Januar gewaltsam das Kongressgebäude erstürmt hatten. Die Demokraten streben ein schnelles Verfahren an und argumentieren, Land und Kongress bräuchten eine solche Abrechnung, bevor es vorwärts gehen könne.

Trump solle nicht davonkommen können

Dabei liegt der Beginn des Verfahrens im Senat zum Teil auch in den Händen der Top-Demokratin aus dem Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. Sie kann entscheiden, wann sie die Anklage «Anstachelung zum Aufruhr» an den Senat weiterleitet. Dort müssen dann McConnell und der neue demokratische Mehrheitsführer in der Kammer, Chuck Schumer, über das weitere Vorgehen verhandeln. Wie das Verfahren ablaufen solle, darüber spreche er noch mit McConnell, sagte Schumer am Donnerstag.

Pelosi könnte den Anklagepunkt indes schon an diesem Freitag an den Senat schicken. Dazu erklärte sie: «Es wird bald sein, ich denke nicht, dass es lange gehen wird, aber wir müssen es tun.» Trump verdiene es nicht, dass er den Kopf aus der Schlinge ziehen könne, nur weil er nicht mehr im Amt sei.

(L'essentiel/DPA)