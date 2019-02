Langer Handschlag zwischen Trump und Kim

Das Wichtigste in Kürze

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen sich in Hanoi.

Es ist das zweite Treffen der beiden Machthaber.

Bei dem Gipfel in Vietnam dreht sich alles um vertrauensbildende Maßnahmen.

Auch werden die Denuklearisierung Nordkoreas und Gegenleistungen der USA besprochen.

Treffen Acht Monate nach ihrem ersten Treffen sind US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Mittwoch zu einem neuen Gipfel zusammengekommen. In Vietnams Hauptstadt Hanoi begrüssten sie sich zum Auftakt mit einem langen Handschlag.

Auf die Frage, ob bei den Gesprächen in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi das Ende des Korea-Kriegs verkündet werde, sagte Trump am Mittwoch: «Wir werden sehen.» Kim zeigte sich bei der Begrüßung zuversichtlich, dass beide Staatsmänner zu einem guten Ergebnis kommen könnten. «Ich werde mein Bestes geben.»

Trump und Kim kommen zunächst zu einem 20-minütigen Gespräch unter vier Augen zusammen, anschließend ist ein Abendessen in grösseren Kreis mit Beratern und Ministern geplant. Dafür haben sich Trump und Kim an einem legendären Ort verabredet: dem Metropole-Hotel in Hanoi.

Das im Jahr 1901 während der französischen Kolonialherrschaft eröffnete Anwesen beherbergte internationale Filmstars und steht wie kaum ein anderer Ort für die wechselvolle Geschichte Vietnams. Charlie Chaplin verbrachte dort seine Flitterwochen.

Heute erinnert daran der Charlie-Chaplin-Cocktail des Hauses und eine nach dem US-Schauspieler benannte Luxus-Suite. Nach dem Ende der französischen Herrschaft ging das Metropole in vietnamesischen Besitz über. Während des Vietnam-Krieges wurden Bombenschutz-Keller unter dem Hotel eingerichtet, die Gäste heute besichtigen können.

Kim-Bier und Trump-Burger Auch Genussfreudige können sich in Hanoi in Gipfel-Laune bringen: Etwa mit einem «Kim Jong Ale», einem Braugetränk von einer Bar am Stadtsee Truc Bach. «Es ist scharf auf den Lippen und das Saure schmeckt wie Kimchi», beschreibt Erfinderin Nguyen Anh das Getränk. Sie habe mit Ale und der koreanischen Gemüse-Zubereitungsart Kimchi experimentiert, als sich mit dem Gipfel die Chance einer originellen Namensgebung bot.

Und so ist in Hanoi schnell ein gipfel-gerechtes Menü fertig. Das Burgerrestaurant «Durty Bird» setzte etwa den «Durty Donald» und einen «Kim Jong Yum» auf seine Tageskarte. Zum Tagesabschluss lässt sich in einer anderen Bar beim Cocktail «Rock it, Man» über das Wortspiel mit dem «Raketenmann» nachsinnen. So hatte Trump noch 2017 Nordkoreas Staatschef bezeichnet. Der pinke Cocktail sieht einem Cosmopolitan ähnlich. Er ist mit einer Erdbeere verziert. Sie hält die beiden blau-rot-weißen Fähnchen zusammen.

Merch zum Gipfeltreffen Ob auf dem T-Shirt, als Cocktail oder Haarschnitt: Donald Trumps und Kim Jong Uns Namen und Äusseres regen die Fantasie an. Ihr Treffen in Hanoi lässt die Kassen von kreativen Geschäftsleuten klingeln. Zum Treffen des nordkoreanischen Machthabers und des Präsidenten der USA hat sich Vietnams Hauptstadt in ein Meer aus Fahnen verwandelt: Sie zeigen weisse Sterne auf blauem Hintergrund mit rot-weissen Streifen, den roten Stern auf Weiss vor blau-roten Streifen und natürlich den gelben Stern auf Rot. Im kommunistischen und geschäftstüchtigen Vietnam passt nicht nur farblich alles zusammen.

Politisch mögen die Erwartungen gross sein an das Treffen von Kim Jong Un und Donald Trump. Für Händler, Restaurantbetreiber und Künstler in Hanoi hat es sich jetzt schon gelohnt. Allein das Motiv der beiden markanten Politiker hat die Fantasien beflügelt und im Verkauf von Kleidung, Kunst, Essen und sogar bei Frisuren Blüten getrieben.

Da ist Truong Thanh Ducs Geschäft in der Altstadt: Seine neue T-Shirt-Kollektion mit den Konterfeis von Kim und Trump reißen ihm die Leute förmlich aus der Hand - 300 Stück, je für den Preis von umgerechnet 3,80 Euro, wurde er allein am ersten Verkaufstag los. Am zweiten kam er nicht mehr mit der Produktion der selbstbedruckten Teile nach. «Ich schlage gar nicht so viel auf den Preis drauf, ich verkaufe sie gern, aus Liebe zu diesen beiden großen Männern», sagte Duc der Nachrichtenagentur dpa.

Auf manchen Shirts sind Trump und Kim zu sehen, mal Trump mit einem vietnamesischen Kegelhut, mal Kim eingerahmt von den Worten «Rocket Man». Wie viele Vietnamesen hofft Duc, dass das Treffen in Hanoi zu den Friedensbemühungen auf der Koreanischen Halbinsel beiträgt. Denn auch sein Land erlebte eine Teilung in Nord und Süd und kämpfte gegen die USA. «Wir sind ein Land, das viel Krieg erlebt hat, wir verstehen das also und erwarten, dass Gutes auf diesem Gipfel geschehen wird.»

Neben den Blumengesteck- und Fähnchen-Verkäufern lassen sich auch andere Handelstreibende das Geschäft nicht entgehen. Eine Typveränderung als Andenken bietet etwa Le Tuan Duong in seinem Friseursalon in Hanois wuseligem Bezirk Dong Da: Seit vergangener Woche verpasst er Kunden auf Wunsch den «Kim Style» oder den «Trump». Auch wenn der glatte schwarze Haarblock des Ersteren stärker gefragt ist als die blonde Föhntolle, gibt sich Duong als Fan Beider.

«Ich bewundere die beiden großen Männer sehr. Kim Jong Un ist ein noch junger, aber intelligenter Führer, und Donald Trump ist ein Geschäftsmann, der Politiker wurde; und ich denke, dass diese beiden Führer den Frieden lieben.» Duong ist stolz darauf, dass sein Land Gipfel-Gastgeber ist. Mittlerweile hat Vietnams Handelskammer bei ihm angeklopft: Sie möchte den Regierungschefs gern ein Foto mit Hanois frisierten Männern im Gipfel-Look präsentieren.

Trump hofft auf Erfolg Tump hofft auf einen Erfolg seines Spitzentreffens mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Vietnam. «Hoffentlich wird es erfolgreich sein», sagte Trump bei einem Arbeitsessen mit dem vietnamesischen Ministerpräsidenten Nguyen Xuan Phuc am Mittwoch in Hanoi. «Wir werden sehen, was passiert.»

Trump lobte die rasante wirtschaftliche Entwicklung Vietnams als vorbildlich. Sollte Kim sein Atomwaffen- und Raketenarsenal abrüsten, könne auch Nordkorea zu «einer großen Wirtschaftsmacht» werden, sagte er. Phuc wünschte Trump Erfolg bei dem zweitägigen Gipfel mit Kim.

Zuvor hatte Trump bei einem Treffen mit dem vietnamesischen Präsidenten Nguyen Phu Trong gesagt, er hoffe, dass "grossartige Dinge" bei dem "sehr wichtigen Gipfel" mit Kim geschehen würden.

US-Präsident Trump und Vietnams Präsident Nguyen Phu Trong im Präsidentenpalast. (AP/Photo)

Treffen um 18.30 Uhr Die erste Zusammenkunft von Trump und Kim in der vietnamesischen Hauptstadt ist nach Angaben des Weissen Hauses für Mittwochabend um 18.30 Uhr (Ortszeit/12.30 Uhr Schweizer Zeit) geplant.

Nach der Begrüssung im Hotel «Metropole» wollen Trump und Kim ein 20-minütiges Gespräch unter vier Augen führen. Dann wollen beide Seiten in kleiner Runde zu einem etwa eineinhalbstündigen Abendessen zusammenkommen. Am Donnerstag sind weitere Gespräche geplant. Nach Kim war am Dienstagabend auch Trump in Hanoi eingetroffen.

Trump wollte am Mittwochvormittag zunächst mit dem Präsidenten und Ministerpräsidenten des Gastgeberlandes Vietnam zusammenkommen. Kim plante nach vietnamesischen Medienberichten den Besuch von Industrieanlagen.

Die Umgebung des Hotels «Metropole» war bereits am Mittwochmorgen weiträumig abgeriegelt. Panzerfahrzeuge und Soldaten waren in der Umgebung postiert.

«Mein Freund» Vor seinem Gipfeltreffen mit Kim Jong-un in Hanoi hat US-Präsident Donald Trump den nordkoreanischen Machthaber als seinen «Freund» bezeichnet. Trump stellte Nordkorea wirtschaftliche Entwicklung und Wohlstand in Aussicht, sollte Kim sein Atomwaffenarsenal abrüsten.

Auf Twitter schrieb der US-Präsident am Mittwochmorgen: «Das Potenzial ist FANTASTISCH, eine grossartige Gelegenheit für meinen Freund Kim Jong-un, wie kaum eine andere in der Geschichte.»

Vietnam is thriving like few places on earth. North Korea would be the same, and very quickly, if it would denuclearize. The potential is AWESOME, a great opportunity, like almost none other in history, for my friend Kim Jong Un. We will know fairly soon - Very Interesting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. Februar 2019

Übrigens... Während sich Kim Jong-un in Hanoi befindet, hat der niederländische Zoll 90'000 Flaschen russischen Wodka auf dem Weg nach Nordkorea sichergestellt.

Die illegale Fracht sei auf einem Schiff des chinesischen Unternehmens Cosco Shipping im Hafen von Rotterdam entdeckt worden, sagte Zoll-Sprecher Roul Velleman am Dienstag. Das Schiff war in Hamburg beladen worden und am Donnerstag in Rotterdam eingelaufen. Der Wodka-Export fällt unter die UN-Sanktionen gegen Nordkorea.

Die 90'000 Flaschen wurden am Freitag auf Anordnung des niederländischen Ministeriums für Außenhandel und wirtschaftliche Zusammenarbeit beschlagnahmt. Sie seien in einem Container unter einem Flugzeugrumpf geschmuggelt worden, wie Ministeriumssprecherin Sigrid Kaag der Nachrichtenagentur AFP sagte. Es sei «wichtig», dass die Sanktionen des UN-Sicherheitsrats gegen Pjöngjang durchgesetzt würden.

Kims Leibwächter Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wird während seines Aufenthalts in Hanoi auf Schritt und Tritt von einer Armada von Sicherheitsleuten begleitet. So zum Beispiel auch auf seinem Weg in die nordkoreanischen Botschaft in Hanoi, wo seine gepanzerte Limousine von einem Kreis joggender Leibwächter flankiert wurde.

US-Präsident Donald Trump traf kurz nach Kim in der vietnamesischen Hauptstadt ein. Sein Sicherheitsbedürfnis scheint jedoch nicht so groß zu sein: Er verliess seinen Jet nach seiner Ankunft allein.

Pause muss sein Eine Fotoaufnahme zeigt, wie Kim Jong-un während seiner Reise nach Hanoi seinen Panzerzug verlässt, um auf einem Bahnsteig in der chinesischen Stadt Nanning eine Zigarette zu rauchen. Der nordkoreanische Diktator ist als Kettenraucher bekannt.

Kims Dolmetscher setzt zum Sprint an Endlich in Hanoi, Vietnam, angekommen, sah es für Kim Jong-un anfangs so aus, als müsse er sich auf eigene Faust mit dem vietnamesischen Begrüßungskomitee verständigen – was wohl ziemlich schwierig geworden wäre. Erst in letzter Sekunde setzte sein Dolmetscher zu einem rasanten Sprint an, um Kim die schwierige Landessprache zu übersetzen.

WATCH: Kim Jong Un's interpreter *really* needed to get off the train as they arrived in Vietnam for the #TrumpKimSummit #TicTocTrumpKim pic.twitter.com/dSkH4PiSBg — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 26. Februar 2019

Abendessen Bei dem Gipfel am Mittwoch und Donnerstag in Vietnams Hauptstadt dreht sich alles um vertrauensbildende Massnahmen, einen möglichen Fahrplan auf dem Weg zu einer «Denuklearisierung» Nordkoreas und etwaige Gegenleistungen der USA wie eine Lockerung der Sanktionen.

Die erste Zusammenkunft Trumps mit Kim ist nach Angaben des Weißen Hauses erst für Mittwochabend geplant. Nach einem kurzen Gespräch zur Begrüßung wollten beide Staatsmänner zum Abendessen zusammenkommen. Am Donnerstag wird der Gipfel fortgesetzt.

Auch Trump trifft ein Trump landete um 20.54 Uhr nach mehr als 20 Stunden Flug in Hanoi. Die Präsidentenmaschine Air Force One hatte auf dem Weg Tankstopps in Großbritannien und in Katar eingelegt. Der US-Präsident wird von Außenminister Mike Pompeo und seinem amtierenden Stabschef Mick Mulvaney begleitet.

Nach seiner Ankunft wollte Trump am Mittwoch zunächst den Präsidenten und den Ministerpräsidenten des Gastgeberlandes Vietnam treffen.

Kim Jung-un angekommen Nach einer 4000 Kilometer langen Fahrt in seinem gepanzerten Sonderzug durch China überquerte Kim am Dienstag die Grenze nach Vietnam und setzte die Fahrt in einem Fahrzeugkonvoi fort. In Hanoi wurde Kim von einer jubelnden Menschenmenge empfangen. Es ist der erste Besuch eines nordkoreanischen Machthabers in Vietnam seit der Visite von Kims Grossvater Kim Il Sung 1964.

