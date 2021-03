Zwei Tote und Verletzte nach Schüssen auf Party

Bei einer Schießerei in Chicago sind zwei Menschen getötet und mindestens 13 verletzt worden. Beamte seien am frühen Sonntagmorgen auf das Gelände einer Abschleppfirma im Stadtteil South Side gerufen worden, wo eine Feier im Gang gewesen sei, teilte die Polizei mit. Bei den Toten handele es sich um eine 30 Jahre alte Frau und einen 39-jährigen Mann. Von den Verletzten waren nach Feuerwehrangaben sieben in ernstem bis kritischem Zustand. Die übrigen konnten selbst ins Krankenhaus gehen.

Die Zeitung «Chicago Tribune» berichtete, ersten Ermittlungen zufolge könne das Verbrechen im Zusammenhang mit Bandenkriminalität stehen. Hauptkommissar David Brown sagte, man gehe allen denkbaren Motiven nach. Am Tatort seien vier Schusswaffen gefunden worden.

Im vergangenen Jahr sind in Chicago mehr als 760 Menschen getötet worden – eine der höchsten Zahlen seit 20 Jahren. Die Polizei führt viele der Taten auf Rivalitäten zwischen Verbrecherbanden zurück.

(L'essentiel/DPA/chk)