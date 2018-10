Das ist der erste legal kiffende Kanadier

Kanada hat am Mittwoch als weltweit zweites Land nach Uruguay vollständig den Verkauf von Cannabis legalisiert – und Ian Power war offenbar der erste Käufer. Jedenfalls wollte der Kanadier «in die Geschichte eingehen» und hatte sich deshalb schon gegen 20 Uhr (Ortszeit) vor einem Geschäft in St. John's auf Neufundland eingefunden.

Mehr als hundert weitere Cannabis-Freunde standen hinter ihm in der Schlange. Kurz nach Mitternacht konnten sie schließlich die ersten Gramm legales Cannabis kaufen. Die Stimmung unter den Anstehenden war feierlich, Autofahrer hupten, um ihre Unterstützung zu bekunden.

Das Geschäft hatte aus dem historischen Anlass eigens nachts für kurze Zeit geöffnet. «Das war mein Traum, der Erste zu sein, der das erste Gramm legales Cannabis kauft, und hier bin ich», sagte Power zu Journalisten.

The first legal #cannabis sale in Canada! Ian Power and Nikki Rose made the purchase at @TweedInc in St. John's. Bruce Linton, CEO of @CanopyGrowth was behind the register.@CBCNL pic.twitter.com/KXE1Iok1NZ— Zach Goudie (@zachgoudie) 17. Oktober 2018

«Ich werde es einrahmen»

Rauchen will er es aber nicht. «Ich werde es einrahmen und an die Wand hängen», sagte Power kanadischen Medien. Es sei einer der größten Momente in seinem Leben, er habe Tränen in den Augen, so der 46-Jährige.

Er warte nämlich nicht erst seit Stunden, sondern Jahren darauf, Cannabis nicht mehr auf dem Schwarzmarkt besorgen zu müssen, erklärte Power. Trotz frostiger Temperaturen friere er nicht. «Ich bin auf einer kleinen Wolke, so aufgeregt, ich kann nicht aufhören zu grinsen.»

If you think the lineup inside was wild...have a look at this! Hundreds waiting outside Tweed on Water Street to buy legal cannabis. Big crowd down the street at The Natural Vibe as well.@CBCNL pic.twitter.com/HxdUZidLq1— Zach Goudie (@zachgoudie) 17. Oktober 2018

Besitz auf 30 Gramm beschränkt

Kanadischen Staatsbürgern ab 18 Jahren – in manchen Bundesstaaten liegt die Altersgrenze bei 19 Jahren – ist es seit Mitternacht erlaubt, per Bestellung oder in autorisierten Geschäften ein Gramm Haschisch für etwa zehn kanadische Dollar (7,60 Euro) zu kaufen. Der persönliche Besitz ist auf 30 Gramm beschränkt.

Damit wird Kanada das erste Land der G7-Gruppe, das Cannabis vollständig legalisiert. Schon jetzt gehört es zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch von Marihuana weltweit.

Ein Jahrhundert des Verbots

Nach einem Jahrhundert des Verbots wurde Kanada am Mittwoch das erste G20-Land, das Freizeit-Cannabis legalisierte, eine historische Reform, die sowohl von den Verbrauchern dieser süßen Droge als auch von den euphorischen Aktienmärkten im ganzen Land erwartet wird.

Von Mitternacht Ortszeit (03.30 Uhr mittwochs Schweizer Zeit) in Saint-Jean-de-Terre-Neuve (Osten) kauften Dutzende von Menschen, die mehrere Stunden der Kälte getrotzt hatten, die ersten Gramm Cannabis "legal" in einem Geschäft der Tweed, kurz um Mitternacht geöffnet, um den Anlass zu markieren.

