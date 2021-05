USA gehen gegen asiatische Hassverbrechen vor

Das Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag mit großer Mehrheit für das sogenannte Covid-19-Hassverbrechen-Gesetz. Vor einigen Wochen hatte bereits der Senat dem Gesetzentwurf mit breiter Mehrheit zugestimmt. Präsident Joe Biden will das Gesetz noch in dieser Woche unterzeichnen und damit in Kraft setzen, wie seine Sprecherin Jen Psaki ankündigte.

Mit dem Gesetzentwurf wird die Überprüfung von Hassverbrechen durch das Justizministerium beschleunigt. Damit werden Darlehen für die Strafverfolgungsbehörden verfügbar gemacht, um bei der Untersuchung zu helfen. Es soll zudem dabei helfen, die Bevölkerung für das Problem zu sensibilisieren, und die Behörden von Bundesstaaten und Kommunen mit Handlungsempfehlungen ausstatten.

6600 Vorfälle innerhalb einem Jahr

In den USA gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie zunehmend Angriffe auf Menschen asiatischer Herkunft. Aktivisten führen dies auch auf die Attacken des früheren US-Präsidenten Donald Trump gegen China zurück. Trump hatte das Coronavirus immer wieder als «China-Virus» bezeichnet, weil es im chinesischen Wuhan zuerst nachgewiesen wurde. In der Folge nahm die Zahl der Übergriffe zu.

Nach Angaben von Nancy Pelosi, der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, wurden zwischen März 2020 und März 2021 mehr als 6600 Fälle von Gewalt oder Diskriminierung gegen US-Bürger mit Wurzeln in Asien oder im Pazifikraum verzeichnet. Der schlimmste Vorfall ereignete sich im März im Bundesstaat Georgia, wo ein 21-jähriger Mann bei Angriffen auf Massagesalons in und um Atlanta acht Menschen erschoss, darunter sechs Frauen asiatischer Herkunft.

(L'essentiel/AFP/DPA)