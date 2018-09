Artikel per Mail weiterempfehlen

Die von Großbritannien wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal gesuchten Russen haben sich in einem Fernsehinterview als unbescholtene Touristen präsentiert. Die beiden Männer traten am Donnerstag im russischen Sender RT auf und berichteten, sie seien zufällig kurz vor dem Skripal-Attentat im März als Urlauber nach Großbritannien geflogen, um «die berühmte Kathedrale von Salisbury zu besichtigen».

Sie seien die Männer, die auf den von der britischen Polizei veröffentlichten Fahndungsfotos zu sehen seien, sagten die beiden im Interview. Ihre Namen seien Alexander Petrow und Ruslan Boschirow.

«Anständige Kerle»

Unter diesen Namen waren die beiden Verdächtigen laut der britischen Polizei im März eingereist. Die britischen Behörden vermuten, dass es sich um Alias-Namen handelt und die Männer Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes GRU sind.

«Wir sind zwei anständige Kerle, die im Bereich Sporternährung tätig sind», behaupteten die Russen in dem Interview. «Unsere Freunde hatten uns schon lange gedrängt, dass wir diese tolle Stadt besichtigen sollten.»

Sie hätten unbedingt die Kathedrale von Salisbury sehen wollen: «Sie ist für ihren 123 Meter hohen Turm und ihr Glockenspiel bekannt, das das älteste der Welt ist, das bis heute funktioniert», sagte Alexander Petrow. Außerdem hätten sie einen Ausflug nach Stonehenge geplant, aber diesen wegen des schlechten Wetters absagen müssen.

«Gesuchte Männer sind keine Kriminellen», sagt Putin

Am Mittwoch hatte auch Russlands Präsident Wladimir Putin die Männer in Schutz genommen. Sie seien «Zivilisten» und keine Kriminellen, sagte Putin bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. «Wir wissen wer sie sind, wir haben sie gefunden.» Ein britischer Regierungssprecher bekräftigte hingegen, die Gesuchten seien Agenten des russischen Militärgeheimdienstes, und warf Moskau «Verschleierung und Lügen» vor.

«Sie sind natürlich Zivilisten», sagte Putin. «Da ist nichts Besonderes daran, nichts Kriminelles, das versichere ich Ihnen. Das werden wir bald sehen.»

Knapp dem Tod entronnen

Der ehemalige russische Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren Anfang März in der südenglischen Stadt Salisbury durch das in der Sowjetunion entwickelte Nervengift Nowitschok schwer verletzt worden und nur knapp dem Tode entronnen. Die britischen Ermittler gehen davon aus, dass das Nervengift an die Haustür der Skripals geschmiert wurde.

Nach den Tatverdächtigen wird per europäischem Haftbefehl gefahndet. Die Polizei wirft den beiden versuchten Mord, Verabredung zum Mord sowie den Gebrauch einer verbotenen chemischen Waffe vor.

London wirft Moskau Lügen vor

Ein Regierungssprecher in London sagte, Großbritannien habe Russland nach dem Giftanschlag mehrfach aufgefordert, Rechenschaft abzulegen. Moskau habe jedoch nur mit Lügen geantwortet. «Nichts hat sich geändert.» Die beiden Männer hätten «eine zerstörerisch giftige, illegale Chemiewaffe auf den Straßen unseres Landes eingesetzt».

Die britische Regierung macht Putin für den Anschlag mit dem Nervengift Nowitschok verantwortlich und wird in dieser Haltung von ihren wichtigsten westlichen Verbündeten unterstützt. Moskau weist jegliche Verantwortung für den Anschlag zurück. Der Fall führte zu einer schweren Krise zwischen Russland und dem Westen, beide Seiten ordneten die Ausweisung dutzender Diplomaten an.

Weiterer Nowitschok-Fall

Skripal und seine Tochter überlebten den Giftanschlag, ebenso ein Polizist, der ihnen unmittelbar nach dem Anschlag half und kontaminiert wurde. Vier Monate nach der Vergiftung von Skripal und seiner Tochter gab es in Großbritannien einen weiteren Nowitschok-Fall: Ein Paar aus dem südenglischen Amesbury nahe Salisbury kam Ende Juni mit dem Gift in Berührung.

Der Mann hatte eine Parfümflasche gefunden und seiner Partnerin geschenkt. Laut Polizei enthielt die Flasche eine «bedeutende Menge» Nowitschok. Die Frau starb wenige Tage später, der Mann erblindete.

(L'essentiel/kle/afp)