«Entführte» Saudi-​​Prinzessin bittet König um Gnade

Seit einem Jahr wird die saudische Prinzessin Basmah bint Saud im Hochsicherheitsgefängnis al-Hair südlich von Riad «willkürlich» und ohne Anklage festgehalten, schrieb sie in einem offenen Brief, der am Donnerstag auf Twitter veröffentlicht wurde.

In ihrem Brief bittet die 56-Jährige um Gnade. Ihr Gesundheitszustand sei schlecht, sie benötige medizinische Behandlung, die ihr im Gefängnis verwehrt werde. Sie habe noch nicht einmal eine Antwort auf ihre diesbezüglichen Bitten erhalten.

Prinzessin Basmah bat ihren Onkel, König Salman, und den Kronprinzen Mohammed bin Salman um ihre Freilassung, da sie «nichts Falsches getan» habe.

Kronprinz will absolute Macht

Zu den Gründen für die Inhaftierung der Prinzessin wurde nichts bekannt. Nach Angaben von Vertrauten wurde sie im März vergangenen Jahres festgenommen, kurz bevor sie zur medizinischen Behandlung in die Schweiz reisen wollte. Die 56-Jährige schrieb, sie sei gemeinsam mit einer ihrer Töchter «entführt» und dann «ins Gefängnis geworfen» worden.

Ein derartiges Vorgehen ist keine Seltenheit, seit der ehrgeizige Kronprinz Mohammed bin Salman die Regierungsgewalt übernommen hat. Immer wieder ließ er in den vergangenen Jahren in regelrechten Verhaftungswellen zahlreiche Mitglieder der weit verzweigten Königsfamilie einsperren. Vor einigen Jahren wurden einige von ihnen gar in ihrem Arrest in einem Luxushotel in Riad zu Tode gefoltert.

(L'essentiel)