Thailands König liegt auf der Intensivstation

Der König von Thailand, Maha Vajiralongkorn, befindet sich im Krankenhaus. Dies hat der Thailand-Experte Andrew MacGregor Marshall, der sich selber als Zen-Journalist bezeichnet, berichtet.

Er tweetete: «König Vajiralongkorn wurde vor ein paar Tagen wegen Atemproblemen auf die Intensivstation des Siriraj-Krankenhauses gebracht.» Dies hätten ihm mehrere informierte Quellen verraten. Sie sagten, dass der König zunächst im Bangkok Hospital behandelt und dann ins Siriraj verlegt worden sei, als sein Zustand ernst wurde. Laut dem englischen Portal Royalcentral hat das thailändische Königshaus noch nichts offiziell bestätigt.

König Maha Vajiralongkorn, auch Rama X genannt, wurde als Sohn von König Bhumibol Adulyadej und Königin Sirikit am 28. Juli 1952 in Bangkok geboren.

Der 68-Jährige kam nach dem Tod seines Vaters im Oktober 2016 auf den Thron. Er gilt als der reichste Monarch der Welt. Sein Vater war in Thailand sehr beliebt, sein Tod wurde landesweit betrauert.

König Rama X hat in den letzten Jahren privat auch Zeit in der Schweiz verbracht. Er besuchte regelmäßig eine seiner Geliebten, die er während Jahren in einem Hotel in Engelberg (OW) untergebracht hatte.

(L'essentiel/Philippe Coradi)