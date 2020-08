USA verlängern die Schließung der Grenzen

Die weitgehende Schließung der US-Grenzen zu Kanada und Mexiko wegen der Corona-Pandemie wird erneut um einen Monat verlängert. Die Grenzen könnten demnach frühestens am 21. September wieder für den regulären Reiseverkehr geöffnet werden, erklärte der amtierende Heimatschutzminister Chad Wolf am Freitag über Twitter. Diese solle helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

We continue to work with our Canadian and Mexican partners to slow the spread of #COVID19. Accordingly, we have agreed to extend the limitation of non-essential travel at our shared land ports of entry through September 21.