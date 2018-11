Barbusige Frau rennt auf Trumps Auto zu

Am Pariser Triumphbogen haben die Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg begonnen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf dort am Samstag bei strömendem Regen an der Seite von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein. Zusammen mit den Vertretern von rund 70 Staaten sowie internationalen Organisationen begaben sie sich auf eine Tribüne am Triumphbogen.

Auch US-Präsident Donald Trump traf dort ein. Er schüttelte Merkel und Macron die Hand, bevor er sich rechts von Merkel auf die Tribüne stellte. Neben Trump stand seine Frau Melania. Beim Eintreffen des US-Konvois hatten zwei mutmaßliche Femen-Aktivistinnen mit nackten Brüsten versucht, Trumps Ankunft zu stören. Sie wurden von Sicherheitskräften in Gewahrsam genommen.

Unter den Gästen waren auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der kanadische Regierungschef Justin Trudeau. Als einer der letzten traf der russische Staatschef Wladimir Putin ein. Er schüttelte Merkel, Macron und Trump die Hand.

Am Triumphbogen wird Präsident Macron eine Rede halten und anschließend zu den Klängen von Ravels «Bolero» die Flamme am Grabmal des Unbekannten Soldaten symbolisch neu entzünden, um an die rund zehn Millionen Kriegstoten zu erinnern.

Zu Beginn der Zeremonie läuteten ab 11.00 Uhr die Glocken der Kathedrale Notre Dame, wie auch die von Kirchen in ganz Frankreich - wie auch am 11. November 1918, als damit der Waffenstillstand im ganzen Land verkündet wurde. Rund 10.000 Polizisten sichern die Gedenkfeierlichkeiten ab.

lob/mid

(L'essentiel/afp)