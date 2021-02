Nawalnys Lebensretter stirbt «plötzlich»

Als stellvertretender Chefarzt des Krankenhauses in Omsk war Sergei Maximischin für den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny zuständig. Dieser wurde nach einem Giftanschlag ins Krankenhaus nach Omsk gebracht. Wie das Krankenhaus am Donnerstag mitteilt, ist der 55-jährige Mediziner nun tot. In der Mitteilung heißt es: «Mit Bedauern teilen wir Ihnen mit, dass Sergei Maximischin plötzlich verstorben ist.»

Nawalnys Stabschef, Leonid Wolkow, hat den Tod des Arztes mittlerweile bestätigt. Wolkow: «Sergei Maximischin war der Leiter der Abteilung, die Alexei Nawalny behandelt hat.» Wolkow will eine Fremdeinwirkung nicht ausschließen. Er sagt: «Maximischin wusste mehr als jeder andere über Alexeis Zustand. Ich kann diese Möglichkeit also nicht ausschließen.»

«Wir werden ihn sehr vermissen»

Wolkow sagte jedoch auch: «Das russische Gesundheitssystem ist sehr schlecht und es ist nicht ungewöhnlich, dass Ärzte in seinem Alter plötzlich sterben.» Er bezweifelt jedoch, dass es eine Untersuchung zum Tod von Wolkow gibt. CNN hat bei den Behörden eine Anfrage deponiert, um weitere Details zum Tod von Maximischin zu erfahren. Nach Informationen der Senders gibt es jedoch derzeit keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

Der Gesundheitsminister der Region Omsk sagte, dass Maximischin 28 Jahre lang im Krankenhaus gearbeitet hat. Der Minister: «Er brachte die Menschen zurück. Wir werden ihn sehr vermissen. Er ist zu früh von uns gegangen und deshalb ist der Schmerz des Verlustes besonders bitter.»

(L'essentiel/Sven Forster)