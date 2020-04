«China wird alles tun, damit ich verliere»

US-Präsident Donald Trump bringt China nun auch in den Zusammenhang mit dem US-Präsidentschaftswahlkampf. In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sagte er: «China wird alles tun, damit ich dieses Rennen verliere.» Der Umgang der Volksrepublik mit dem Coronavirus bestätigt Trump in dieser Annahme, wie er sagte: «Sie nutzen ständig PR-Maßnahmen, um sich als unschuldig darzustellen.»

Er wiederholte seine Drohung, Peking wegen des Ausbruchs des tödlichen Virus zur Verantwortung zu ziehen: «Ich habe da viele Möglichkeiten», so Trump. Damit dürfte er auf den Handelsstreit und das Teilabkommen anspielen, auf das sich die USA und China letztes Jahr geeinigt hatten, nachdem der Handelsstreit zwischen den beiden Ländern eskaliert war. Die US-Wirtschaft habe vor der Epidemie «gerockt»: «Wir hatten die beste Wirtschaft in der Geschichte», so Trump.

Der US-Präsident war China in den letzten Wochen immer wieder scharf angegangen. Er kritisiert nicht nur den Umgang Chinas mit der Viruskrise, sondern beschuldigt China auch unverblümt, der Weltgemeinschaft gegenüber nicht transparent kommuniziert zu haben. Kurzum: China hätte die globale Verbreitung des Coronavirus verhindern können – neben der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Chinas verdeckte Kommunikation hingenommen und quasi gedeckt habe. Kritiker vermuten hinter diesen Schuldzuweisungen eine Taktik, um von den eigenen Versäumnissen abzulenken.

(L'essentiel)