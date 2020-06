Polizeichefin überlässt Posten Afro-​​Amerikaner

Wegen ihres Umgangs mit den Protesten nach dem Mord an dem Afroamerikaner George Floyd sah sich die weiße Polizeichefin von Portland, Oregon, der Kritik ausgesetzt. Nun ist Jami Resch zurückgetreten – und hat einen afroamerikanischen Kollegen als ihren Nachfolger bestimmt. Sie sei Forderungen nach Veränderungen gefolgt. Die Veränderung in der Führung der Polizeibehörde «kommt von Herzen», schrieb Resch auf Twitter.

Resch hatte nach lokalen Medienberichten ihren Job erst vor weniger als sechs Monaten begonnen und nun Leutnant Chuck Lovell gefragt, ob er sie ersetzen wolle. «Es wird schwierig. Ich mache mir keine Illusionen», sagte Lovell bei einer Pressekonferenz. Es sei aber auch schwierig, jeden Tag auf die Straße zu gehen und Gerechtigkeit einzufordern.

Polizei auf dem Prüfstand

Nach dem Tod von George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz sind in den USA Forderungen nach einer umfassenden Polizeirefom aufgekommen. Vor diesem Hintergrund haben die US-Demokraten im Kongress einen Gesetzentwurf gegen Polizeigewalt vorgestellt. Der Entwurf sieht unter anderem eine einfachere Strafverfolgung bei polizeilichem Fehlverhalten vor. Polizeigewalt solle außerdem etwa durch den verstärkten Einsatz von Körperkameras bekämpft werden. Umstrittene Polizeimethoden wie Würgegriffe bei Festnahmen sollten verboten werden.

Auch US-Präsident Donald Trump prüft seiner Sprecherin zufolge mehrere Vorschläge, die als Reaktion auf den gewaltsam Tod des Afroamerikaners George Floyd gemacht wurden. Der von den Demokraten vorgelegte Gesetzentwurf gegen Polizeigewalt enthalte jedoch inakzeptable Punkte, so die Sprecherin.

Da die Polizei in den USA kommunal organisiert ist, haben sich einige Städte bereits ans Werk gemacht. So kündigte die Stadt Minneapolis ein komplett neues Modell an. Auch in New York sind Reformen geplant. Laut Bürgermeister Bill de Blasio sollen Teile des Polizeibudgets künftig in Jugend- und Sozialdienste fließen.

Los Angeles verbietet Würgegriff

Zudem hat die US-Millionenmetropole Los Angeles eine umstrittene Festnahmemethode mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Der Würgegriff, bei dem die Blutzufuhr zum Gehirn unterbunden wird, darf zunächst nicht mehr angewandt werden, teilte die Polizeibehörde der Stadt (LAPD) auf ihrer Website mit. Er wird auch aus dem Trainingsprogramm für Polizeibeamte verbannt. Gelten solle dieses Moratorium bis zur Vorlage eines Untersuchungsberichts.

Floyd war am 25. Mai bei einer brutalen Festnahme in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gestorben. Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie fast neun Minuten lang in den Nacken des am Boden liegenden Floyd gedrückt – trotz aller Bitten des 46-Jährigen, ihn atmen zu lassen. Floyd war wegen des Verdachts, mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt zu haben, festgenommen worden.

