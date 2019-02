Gibt es zwischen Indien und Pakistan jetzt Krieg?

Die Region Kaschmir steht teilweise unter indischer und teilweise unter pakistanischer Kontrolle – doch beide Atommächte beanspruchen die gesamte Region für sich. Nun droht der seit Jahren anstauende Kaschmir-Konflikt erneut in heftige Gewalt umzuschlagen. In den letzten Stunden und Tagen eskalierte die Situation im umkämpften Gebiet erneut.

Aktuell Was ist passiert?

Am Mittwoch hat Pakistan zwei indische Militärflugzeuge abgeschossen. Die pakistanische Luftwaffe soll die beiden Jets im pakistanischen Luftraum über der umstrittenen Kaschmir-Region abgeschossen habe. Ein Pilot wurde festgenommen, die restliche Besatzung sei beim Absturz ums Leben gekommen.

Chronologie Worauf baut dieser Schlag auf?

Die beiden Abschüsse sind ein Vergeltungsschlag gegen einen vorgängigen Angriff vonseiten Indiens: Dessen Militär hat vor zwei Tagen – nach eigenen Angaben – ein Terroristenlager im pakistanischen Teil Kaschmirs angegriffen. Bei dem nächtlichen Luftangriff sind laut dem indischem Außenministerium «eine sehr große Anzahl» von Kämpfern der islamistischen Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed (JEM) getötet worden.

Pakistan dementiert: Es gebe kein Terrorcamp, zudem sei bei dem Angriff niemand getötet worden. Dennoch: Nach diesem Anschlag kündigte Pakistan eine baldige Antwort seiner Streitkräfte an – welche nun am Mittwoch tatsächlich erfolgte.

Auch der Angriff auf das Terrorcamp hat seine Vorgeschichte: Die seit Jahren aktive und nun angegriffene Organisation hat in den letzten Tagen einen Anschlag vom 14. Februar im indischen Teil Kaschmirs für sich reklamiert. Selbstmordattentäter der Terrorgruppe Jaish-e-Mohammed sollen dabei über 40 indische Polizisten umgebracht haben. Indien beschuldigt Pakistan, den Anschlag unterstützt zu haben. In Islamabad weist man diese Anschuldigung aber zurück.

Hintergrund Wieso eskaliert es jetzt derart?

Der letzte Luftangriff in Kaschmir ist Jahre her, doch jetzt nimmt die Gewalt zwischen den Nachbarn erneut zu. Seit dem Attentat vom 14. Februar ist Indien in Aufruhr: Hunderttausende versammelten sich im In- und Ausland zu Mahnwachen für die getöteten Polizisten.

Diese interne Hektik gegen den gemeinsamen, benachbarten Feind kommt der aktuellen indischen Regierung nicht ungelegen; das Land steht kurz vor den Gesamterneuerungswahlen. Mit dem heftigen Angriff gegen Pakistan kann sich der amtierende indische Premierminister Narendra Modi als Kämpfer für sein Land positionieren.

