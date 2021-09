Nordkorea testet neuen Marschflugkörper

Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine neue «Langstreckenrakete» getestet. Der neue Typ eines Marschflugkörpers sei sowohl am Samstag als auch am Sonntag abgefeuert worden, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA. Die Tests seien «erfolgreich» verlaufen. Die Raketen hätten nordkoreanisches Land- und Meeresgebiet überflogen und Ziele in 1500 Kilometer Entfernung getroffen.

Bei den Raketentests waren laut KCNA hochrangige Regierungsvertreter zugegen. Die Agentur nannte die neue Rakete eine «strategische Waffe von großer Bedeutung». Nordkorea erhalte dadurch «ein weiteres effektives Mittel zur Abschreckung» von «feindseligen Kräften».

Harsche internationale Sanktionen wegen Atom- und Raketenprogramm

Nordkorea unterliegt wegen seines Atom- und Raketenprogramms harschen internationalen Sanktionen, die der Wirtschaft des kommunistisch geführten und weitgehend isolierten Landes schwer zu schaffen machen.

Gespräche zwischen den USA und Nordkorea über den Abbau des nordkoreanischen Atomarsenals liegen seit einem Gipfeltreffen von Machthaber Kim Jong Un und des damaligen US-Präsidenten Donald Trump 2019 auf Eis. Unter dem seit Jahresbeginn amtierenden US-Präsidenten Joe Biden hat es bislang keine Annäherung zwischen Washington und Pjöngjang gegeben.

(L'essentiel/AFP/sys)