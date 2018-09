Wegen dieser Touristen ist China sauer auf Schweden

Die Schweden-Reise einer chinesischen Familie hat nicht nur ein unschönes Ende gefunden, sondern auch noch eine diplomatische Krise zwischen China und Schweden ausgelöst. Stand jetzt: China hat für Schweden eine Reisewarnung herausgegeben und Schweden setzt einen Sonderermittler ein, der die Affäre untersuchen soll.

Was ist passiert? Anfang September reist eine chinesische Familie – ein Erwachsener und seine betagten Eltern – nach Stockholm und will ins Hotel einchecken. Doch sie tut das einen Tag früher als gebucht und das Hotel ist voll belegt. Die drei chinesischen Gäste wollen deswegen die Nacht in der Lobby verbringen, was das Hotel ablehnt.

«Das ist Mord!»

Was dann passiert, ist nicht ganz klar. Die schwedische Zeitung Aftonbladdet berichtet, der Mann sei laut geworden und habe dem Hotelpersonal gedroht. Die chinesischen Medien hingegen schreiben, der Mann habe dem Hotelpersonal Geld angeboten, um mit seinen Eltern doch in der Lobby bleiben zu dürfen. Er habe dabei deutlich gemacht, dass sein Vater herzkrank sei und Erholung brauche.

Beide Versionen enden gleich: Das Hotel ruft die Polizei, die die Chinesen nach draußen befördert und damit eine dramatische Wendung einleitet. Videoaufnahmen – offenbar von Passanten gedreht – zeigen den 67-jährigen Vater regungslos am Boden liegen. Seine Ehefrau wehklagt daneben, ebenfalls am Boden; der Sohn bittet auf Englisch um Hilfe, bevor er sich weinend auf den Boden wirft. Als die ratlos wirkenden Polizisten ihn oder seinen Vater wegtragen, ruft er mehrmals: «Das ist Mord!»

Untersuchung gefordert, Reisewarnung erlassen

Anschließend transportierte die Polizei die Touristen ab und setzte sie außerhalb des Stadtzentrums ab. Mithilfe von Passanten seien sie schließlich ins Stadtzentrum zurückgekehrt und bei der chinesischen Botschaft untergekommen.

Der Vorfall fand seine Fortsetzung auf dem diplomatischen Parkett. Die chinesische Botschaft kritisierte «die grobe Behandlung chinesischer Touristen durch die schwedische Polizei» und forderte die schwedische Regierung dazu auf, «den Vorfall gründlich zu untersuchen und rechtzeitig auf die Forderungen der chinesischen Touristen auf Bestrafung der Verantwortlichen, Entschuldigung und Schadenersatz zu reagieren». Des Weiteren erließ sie eine Reisewarnung für Schweden.

Zusammenhang mit Dalai-Lama-Besuch?

Schweden reagierte am Sonntag durch die schwedische Botschaft in Peking. Diese teilte auf dem chinesischen Netzwerk Weibo mit, ein unabhängiger Sonderermittler werde untersuchen, ob die Polizei sich unangemessen verhalten oder Gewalt angewendet habe.

In den sozialen Medien wird derweil gestritten. Viele Chinesen kritisieren das Vorgehen der Polizei, vor allem den Umgang mit dem Vater und den Abtransport mitten in der Nacht. Andere kritisieren, die Familie habe übertrieben dramatisch reagiert.

Wieder andere fragen sich, wieso der Vorfall von Anfang September von der chinesischen Regierung erst jetzt kritisiert wurde und verweisen auf den Umstand, dass der Dalai Lama vor einigen Tagen Schweden besuchte. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter ist auf Europareise und seit jeher ein rotes Tuch für China.

(L'essentiel/gux)