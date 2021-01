Pakistan schränkt wegen Protesten Inlandsflüge ein

In der pakistanischen Hafenmetropole Karachi sind nach tagelangem Protest mehrere Inlandsflüge eingeschränkt worden. Seit Montag gehen zahlreiche Familien nach dem gewaltsamen Tod von elf Minenarbeitern der schiitischen Hasara-Minderheit in der südwestlichen Provinz Baluchistan auf die Straße. Sie fordern von der Regierung mehr Schutz und die Verhaftung der Täter.

Mehrere Flüge wurden der staatlichen Fluglinie Pakistan International Airlines zufolge gestrichen oder verschoben. Während die meisten Angehörigen in der Provinzhauptstadt Quetta demonstrierten, gab es in der bevölkerungsreichsten Stadt Karachi zahlreiche Sitzblockaden. Auch in der Hauptstadt Islamabad wurden Proteste angekündigt.

Consequent to disruptions and road blockages in KHI, PIA flight schedule is affected. PK 368/369 & PK304/305 for today are cancelled while PK308/309/350/340/213 are delayed. Kindly stay in contact with PIA call centre +92 21 111 786 786 for updated flight info and assistance.