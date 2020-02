Spanner auf frischer Tat beim «Upskirting» gefilmt

Die Polizei in Florida hat nach einer Facebook-Fahndung einen Mann verhaftet, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Der Sexverbrecher hatte in einem Restaurant einem jungen Mädchen dreist unter den Rock fotografiert. Sein Fehler: Er hatte die Überwachungskamera nicht gesehen. Diese zeichnete die Tat auf und ermöglichte dem Hillsborough County Sheriff's Office den Täter zu finden.

Auf den Aufnahmen aus dem Restaurant sieht man, wie ein Mann in der Schlange eines Restaurants steht. Vor ihm steht eine junge Dame, die einen Rock trägt. Erst schaut er sich um, rückt näher heran und dann schlägt er zu. Das Video zeigt aus zwei Perspektiven, wie sich der korpulente Mann nach vorne beugt und – offenbar mit Blitz – auf den Auslöser drückt.

Zufrieden betrachtet er danach sein Werk, doch das Lachen sollte dem Sextäter bald vergehen. Die Polizisten veröffentlichten das Video auf Facebook und hatten Erfolg. Durch Hinweise aus der Bevölkerung konnte ein Verdächtiger identifiziert werden. Michael B. war Stammgast in dem Restaurant. Jetzt könnte er ins Gefängnis wandern. Denn in den USA ist «upskirting» strafbar. Übrigens auch in Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In Luxemburg sind solche Art der Aufnahmen nicht strafbar. .

(L'essentiel)