Mann durchbricht mit Auto Tor und fährt auf Piste

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Flughafen Hannover hat den Flugbetrieb nach dem Sicherheitsvorfall vom Nachmittag wieder aufgenommen. Der Betrieb sei um 20.06 Uhr wieder aufgenommen worden, teilte der Airport am Samstagabend auf seiner Website mit. Die Polizei Hannover teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, in dem Auto, das am Nachmittag auf das Vorfeld gelangt war, seien keine gefährlichen Gegenstände gefunden worden.

Ein Mann Mitte 20 hatte am Nachmittag gegen 15.30 Uhr mit einem Pkw ein Außentor des Flughafens durchbrochen und war auf das Vorfeld gelangt, wie ein Sprecher der Bundespolizei der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Positiv auf Kokain und Amphetamin getestet

Das Motiv des Mannes war zunächst weiter unklar. Ein Drogentest fiel jedoch positiv aus, nach Angaben des Polizeisprechers wurde er positiv auf Kokain und Amphetamin getestet. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann aufgrund des Drogenkonsums verwirrt war.

Die Befragung des Mannes dauerte am Abend weiter an. Seine Identität war noch nicht abschließend bestätigt.

(L'essentiel/bee/afp)