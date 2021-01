FBI sucht Gitarristen der Band «Iced Earth»

Zwei Tage nach dem Sturm auf das US-Capitol werden auf den sozialen Medien immer mehr Trump-Anhänger identifiziert, die in den Sitz des Kongresses eingedrungen sind. Erste Firmen haben Mitarbeitende entlassen – ein Anwalt aus Texas und ein Werber aus Maryland verloren bereits ihren Job. Zudem drohen ihnen die Verhaftung und eine Anklage. Bis zu 68 Personen wurden im Zusammenhang mit den Krawallen bereits verhaftet.

Zur Fahndung ausgeschrieben ist auch Jon Schaffer, Gitarrist und Songschreiber der Powermetal-Band Iced Earth. Wie Bilder der Agentur AFP zeigen, war der 52-Jährige beim Sturm auf das US-Capitol dabei. Das FBI ersucht die US-Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifikation von Capitol-Stürmern und hat das Bild von Schaffer auf ihrer Webseite publiziert.

Abgesehen davon, kündigen auf Twitter zahlreiche ehemalige Fans an, dass sie Iced Earth von nun an boykottieren werden.

«Ich habe gerade herausgefunden, dass Jon Schaffer, die treibende Kraft hinter meiner Lieblingsband Iced Earth, bei den faschistischen Unruhen gestern an vorderster Front dabei war. Ich finde keine Worte dafür, wie bestürzt mich das macht», schreibt Twitter-User Samuel Cockle-Hearne.

I’ve just found out that Jon Schaffer, the driving force behind my favourite band, Iced Earth, was front and centre in the fascist riot yesterday. I can’t even begin to put into words how upset this makes me.

Ein anderer enttäuschter User startet kurzerhand eine Empfehlungs-Liste mit Bands, die einen ähnlichen Sound wie Iced Earth haben.

If anyone is heartbroken over the hard confirmation that Jon Schaffer is a terrorist, I have a few bands I can recommend that do the Iced Earth sound better than Iced Earth ever could. https://t.co/fUiusqyzPF