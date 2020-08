«Ich glaube, dass mein Bruder getötet wurde»

Im Fall des vor einem Jahr in einem New Yorker Gefängnis verstorbenen Jeffrey Epstein hat sein Bruder Zweifel an dessen Selbstmord geäußert. Nach offiziellen Angaben soll sich der wegen Sexualstraftaten verurteilte, ehemalige US-Investmentbanker mit einem Bettlaken erhängt haben.

Mark Epstein vermutet, dass mächtige Personen, von denen sein Bruder belastendes Videomaterial habe, hinter seinem Tod stecken könnten. «Ich glaube, dass mein Bruder umgebracht wurde und die Leute erzählen Lügen, um ihre Ärsche zu retten», sagt Mark Epstein gegenüber The Sun.

Widersprüche und Versäumnisse

Er spricht die widersprüchlichen Obduktionsberichte an. Ein Pathologe, der angab, es sehe so aus, dass Epstein erwürgt worden war, sei zum Schweigen gebracht worden. «Es wirkt wie eine Vertuschung. Erst sagen sie, die Todesursache stehe noch aus, fünf Tage später reden sie von Selbstmord. Ich würde gerne wissen, welche Art Untersuchung sie durchgeführt haben.» Zudem spricht er vom Versäumnis der Gefängniswärter, die Epstein rund um die Uhr hätten überwachen sollen.

Die Klägerin Virginia Roberts, die auch Anschuldigungen gegen Prinz Andrew erhoben hatte, sagte, dass in Epsteins Häusern viele geheime Kameras installiert waren – als «Versicherungspolice», wie Epstein immer gesagt habe. Auch ein anderes Opfer sprach davon, dass Epstein über sehr viel Videomaterial verfügte, mit denen er mächtige Leute erpressen könnte.

(L'essentiel/Katja Fässler)