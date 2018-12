Juncker und Bettel bestürzt nach Schießerei

Bei einem Angriff in der Gegend des Straßburger Weihnachtsmarkts geht die Polizei von einem terroristischen Hintergrund aus. Zwei Menschen seien getötet worden, mindestens elf Menschen wurden am Dienstagabend verletzt, der Angreifer sei auf der Flucht, bestätigte die Polizei in Straßburg der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker erklärte via Twitter noch am Abend seine Bestürzung. «Meine Gedanken sind bei den Opfern der Straßburger Schießerei, die ich auf das Schärfste verurteile. Die Stadt Straßburg ist ein Symbol für den europäischen Frieden und Demokratie. Werte, die wir immer verteidigen werden. Die Kommission steht an Frankreichs Seite», erklärte der Luxemburger auf dem Kurznachrichtendienst.

Mes pensées sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg que je condamne avec grande fermeté. Strasbourg est par excellence une ville symbole de la paix & de la démocratie européennes. Des valeurs que nous défendrons toujours. La Commission se tient aux côtés de la France — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 11. Dezember 2018

Ähnlich reagierte Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel: «Ich bin schockiert, ich verurteile diesen Akt und bekunde unsere Solidarität und Freundschaft mit Frankreich und Straßburg, einer Stadt, die ein Symbol für europäische Werte ist.»

Toutes nos pensées ce soir sont avec les victimes de la fusillade de Strasbourg et avec leurs proches. Je suis choqué, je condamne cet acte et je confirme notre solidarité et notre amitié avec la France et avec Strasbourg, ville qui est symbole des valeurs européennes. — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 11. Dezember 2018

(L'essentiel)