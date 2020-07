31 Flüchtlinge in Kühllaster entdeckt

Die deutsche Polizei hat am Dienstagabend an der Grenze zu Tschechien 31 Flüchtlinge in einem Kühllaster entdeckt. Das Fahrzeug, das mit türkischer Zulassung unterwegs war, war offenbar in Richtung Dresden unterwegs. Aufgedeckt worden ist der Vorfall an der sächsischen Grenze an der A17. Nähere Details sollen noch im Laufe des Tages publik werden. Zunächst hatte der MDR über das Geschehen berichtet.

Immer wieder werden Menschen in Kühllastern in Europa so über Landesgrenzen geschleust. Dabei spielen sich auch immer wieder Todesdramen ab. In Österreich verloren im August 2015 71 Menschen in einem luftdicht verschlossenen Laderaum eines weißen Kastenwagen das Leben. Ähnlich erging es 39 Vietnamesen, die auf diese Weise 2019 in Großbritannien ums Leben kamen.

(L'essentiel/mr)