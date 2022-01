Tourist beim Pinkeln von Elefant totgetrampelt

Eine Gruppe von Touristinnen und Touristen war am Dienstag in einem Toyota-Großraumvan im beliebten Ausflugsziel Murchison-Falls-Nationalpark in Richtung der Stadt Arua unterwegs, als es zum Vorfall kam. Die Besucherinnen und Besucher hatten angehalten, um sich zu erleichtern. Ein saudi-arabischer Tourist hatte sich etwas weiter als die anderen drei Gruppenmitglieder vom Auto entfernt, als eine Herde Elefanten auf sie losstürmte.

Wie die ugandische Zeitung «Independent» unter Berufung auf Bashir Hangi, Sprecher der staatlichen Wildtierbehörde, weiter berichtet, schaffte es der als Sayeed Elshahany identifizierte Mann nicht mehr, zum Fahrzeug zurückzukehren, und wurde von einem angreifenden Elefanten totgetrampelt. Die Behörden untersuchen den Vorfall und überprüfen nun die Sicherheitsbestimmungen im Park. «Wir appellieren an Besucher der geschützten Gebiete, beim Durchqueren, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und sich nicht in Gefahr zu begeben», so Hangi.

Der Tod des Touristen ist kein Einzelfall. Im vergangenen September war ein 40-jähriger Mann aus Uganda im Nwoya-Distrikt ebenfalls von einer Herde Elefanten attackiert und totgetrampelt worden, als er mit einem Verwandten auf einem Motorrad auf dem Karuma-Pakwach-Highway im Park unterwegs war. Als der Fahrer einen Lastwagen überholte, fuhr er direkt in die Tiere hinein, die die Straße überquerten, und kam zu Fall. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig fliehen, doch sein Onkel wurde von den Elefanten getötet.



(L'essentiel/trx)