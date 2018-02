Polizei schnappt Dieb mit diesem Phantombild

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Standbetreiber eines Bauernmarktes in Pennsylvania in den USA wurde Ende Januar von einem Langfinger um seine Tageseinnahmen erleichtert. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der Mann bereits über alle Berge. Einer der Besucher des Marktes hatte den Dieb jedoch beobachtet und fertigte für die Beamten eine Phantomzeichnung an – ein guter Zeichner war er offensichtlich nicht.

Eines vorweg: Die Kritzelei führte die Polizisten an Ende tatsächlich zu dem Kriminellen. Zuvor mussten sie allerdings einiges an Hohn und Spott über sich ergehen lassen: Denn um den Mann zu fassen, veröffentlichten sie das Kunstwerk auf Facebook. «Auch wenn die Zeichnung amateurhaft ist, hat sie zusammen mit den Beschreibungen zum Aussehen des Täters am Ende zum Ziel geführt», sagte einer der Beamten gegenüber der BBC.

Bei einer weiteren Befragung wurden dem Zeugen, der den Täter erkannt hatte, mehrere Fotos von unterschiedlichen Männern vorgelegt. Er tippte auf den Dieb, die Polizei hatte «ihren» Mann.

(sw/L'essentiel)