Frau und Kind bei illegalem Rennen schwer verletzt

Am Kurfürstendamm in Berlin ist es am späten Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Bei dem heftigen Crash überschlug sich eines der beteiligten Fahrzeuge. Was genau geschehen ist, ist noch unklar. Augenzeugen berichten jedenfalls von einem illegalen Rennen mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Die Folgen der Kollision waren so schwerwiegend, dass die Polizei die Straße teilweise absperren musste. Feuerwehrsprecher Björn Radünz erklärt, dass sich in jenem Pkw, der sich überschlagen hat, zwei Personen befunden haben. Diese erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Trümmerteile flogen Hunderte Meter durch die Luft

Ein Taxilenker, der den Unfallhergang beobachtet haben dürfte, sagte aus, dass es wohl zu einem illegalen Straßenrennen gekommen ist. Drei Fahrzeuge seien daran beteiligt gewesen. Die anderen beiden Fahrzeuge ergriffen nach dem Unfall die Flucht.

Auch die insgesamt drei Insassen des unfallverursachenden Fahrezeugs hätten zu Fuß das Weite gesucht, heißt es. Doch nicht nur Mutter und Kind wurden verletzt. Auch unbeteiligte Fußgänger sollen nicht bestätigten Berichten zu Folge von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen worden sein.

