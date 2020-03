Acht Menschen sterben bei Flugzeugbrand

Auf Twitter kursieren Bilder und Videos eines brennenden Flugzeugs am Ninoy Aquino-Flughafen in Manila. Das Flugzeug der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air ist am Sonntag offenbar während des Startvorgangs in Flammen aufgegangen und abgestürzt, berichten mehrere Medien. Dabei sollen laut offiziellen Angaben der örtlichen Flughafenbehörde acht Menschen an Bord gewesen sein. Sie kamen beim Unglück alle ums Leben. Es handle sich um zwei Passagiere und sechs Crewmitglieder.

Ersten unbestätigten Informationen zufolge war das Flugzeug mit Medikamenten und medizinischen Produkten beladen. Diese hätten nach Tokio geflogen werden sollen. Die Behörden sprechen von einer medizinischen Evakuierungsmission. Ob ein Zusammenhang mit dem Coronavirus besteht, war zunächst unklar.

#Update All eight people on board a plane on an evacuation mission were killed when it crashed and caught fire at #Manila International Airport in the #Philippines at around 8 p.m. on Sunday. The victims were two medics, four crew members, a Canadian national and his partner pic.twitter.com/6E3GfTObrs— CGTN (@CGTNOfficial) March 29, 2020

(L'essentiel/mig)