Passagier schmuggelt Raketenwerfer in die USA

.@TSA officers at @BWI_Airport detected this missile launcher in a checked bag early this morning. Man said he was bringing it back from Kuwait as a souvenir. Perhaps he should have picked up a keychain instead! pic.twitter.com/AQ4VBPtViG— TSAmedia_LisaF (@TSAmedia_LisaF) July 29, 2019

Ein ungewöhnliches «Souvenir» haben Sicherheitsbeamte an einem US-Flughafen im Gepäck eines Reisenden entdeckt: Sie fanden im Aufgabegepäck des Mannes einen Raketenwerfer. Die Waffe wurde am Montag am internationalen Flughafen Baltimore/Washington konfisziert.

Dies teile die Verkehrssicherheitsbehörde TSA im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Der Mann habe angegeben, er habe den Raketenwerfer als «Souvenir» aus Kuwait mitgebracht. «Vielleicht hätte er sich besser für einen Schlüsselanhänger entscheiden sollen», schrieb TSA-Sprecherin Lisa Farbstein.

Raketenwerfer war nicht funktionsfähig

Nach Angaben der Behörde gab der Mann aus dem US-Bundesstaat Texas an, Angehöriger der US-Armee zu sein. Der Raketenwerfer war demnach nicht funktionsfähig – im Flugzeug durfte er trotzdem nicht mitgeführt werden. «Militärische Waffen sind weder im Handgepäck, noch im Aufgabegepäck erlaubt», betonte die Verkehrssicherheitsbehörde. Der Mann durfte seinen Flug aber antreten.

(L'essentiel/chk/sda)