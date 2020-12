Vier Unbekannte haben den Monolithen entfernt

Für alles – oder fast alles – gibt es eine rationale Erklärung. Auch für das rätselhafte Auftauchen und Verschwinden des Metall-Monolithen im westlichen US-Bundesstaat Utah gibt es nun eine vernünftige Antwort. Denn wie die Insta-Fotos von Ross Bernards zeigen, haben vier Menschen die drei Meter hohe Säule in einer Nacht-und-Nebel-Aktion geholt und wegtransportiert.

Bernards war am 27. November mit drei Freunden bis zur entlegenen Gegend in der Wüste Utahs gereist, um sich beim Monolithen zu fotografieren. Die Gruppe verbrachte knapp zwei Stunden an dem einsamen Ort, als am Abend vier Männer auftauchten. «Sie gaben dem Monolithen mehrere heftige Stöße, bis die Säule schließlich mit einem lauten Knall auf die Seite kippte.»

Menschenmassen hiken durch die Wüste und hinterlassen Spuren

Die Truppe habe ohne Werkzeug gearbeitet. Nach nur acht Minuten war die Arbeit erledigt: Sie bauten den Monolithen auseinander und trugen die einzelne Teile mit einer Schubkarre weg: «Hinterlasse keine Spuren!», soll einer der Männer einem anderen gesagt haben.

In seinem Insta-Post erklärt Bernards, wieso er in dem Moment nicht intervenierte: Als er am nächsten Morgen mit seinen Freunden zurückhikte, habe er Menschenscharen und über 70 Fahrzeuge beobachtet, die aus allen Richtungen zu der Stelle fuhren, um den Monolithen zu sichtigen. Die Wanderer veränderten die unberührte Landschaft dauerhaft, beklagt sich Bernards. «Mutter Erde ist eine Künstlerin. Am besten überlassen wir ihr die Kunst im Freien.»

Monolith in Rumänien ist auch wieder verschwunden

Wer hinter dem Platzieren und dem Wegräumen der Metall-Monolithen steckt, ist immer noch nicht geklärt. Erst am Mittwoch war bekannt geworden, dass der Monolith, der auf den Hügeln von Batca Doamnei in Rumänien aufgetaucht war, auch wieder weg ist.

Das dreieckige, hohle Metallobjekt war vier Tage nach seinem Auftauchen wieder auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Der in Rumänien entdeckte Monolith ähnelte sehr jenem aus Utah.

Hat der Monolith aus Rumänien eine Verbindung zu dem aus Utah?

Die mehr als drei Meter hohe Stele in der US-Wüste hatte in den vergangenen Tagen für viele Spekulationen gesorgt. Sie war am 23. November von der Besatzung eines Helikopters entdeckt worden.

Seither spekulieren Internetnutzer, ob die Säule in Anlehnung an den Film «2001: Odyssee im Weltraum» errichtet wurden. Im Film benutzen Außerirdische solche Monolithen, um die Lebewesen der Erde intelligenter zu machen. Dadurch konnte die menschliche Evolution beginnen.

Wahrscheinlicher scheint aber eine Erklärung, dass der Monolith in Utah von Bildhauer John McCracken stammt, der nach Angaben des Guggenheim-Museums sehr ähnliche frei stehende Objekte in Form von Pyramiden, Würfeln oder Polyedern anfertigte. McCracken starb 2011 – doch sein Sohn Patrick erzählte der New York Times, sein Vater habe ihm bereits im Jahr 2002 gesagt, «er würde gerne Kunstwerke an abgelegenen Orten aufstellen, damit sie später entdeckt werden». Ob McCrackens Sohn das Objekt in der US-Wüste nun entfernen ließ, ist nicht bekannt.

