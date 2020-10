Blutüberströmter Mann liegt in Schaufenster

In einem Juweliergeschäft in Wien haben Passanten einen schwer verletzten Mann im Schaufenster entdeckt. Sie alarmierten die Rettungskräfte, doch der Mann (74) verstarb, wie die Polizei am Mittwochabend berichtete. Der Mann habe Verletzungen gehabt, die auf eine Gewalttat hindeuteten, hieß es weiter.

Wie Augenzeugen berichten, soll es sich um den Betreiber des Geschäfts handeln. Er soll bei einem Raubüberfall mit einem Kopfschuss regelrecht hingerichtet worden sein. Die Polizei bestätigte dies am Abend jedoch nicht. Auch eine Überfallmeldung soll nicht eingegangen sein. Mehrere Verdächtige befinden sich auf der Flucht. Die Fahndung läuft.

(L'essentiel/SDA/Heute)