2000 Eichen sollen für Notre-​​Dame gefällt werden

Zwei Jahre nach dem Großbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame am 15. April gestalten sich die Arbeiten mühsam. Durch die Coronakrise hat sich der Wiederaufbau verzögert. Klar ist: Für Besucher wird das mehr als 850 Jahre alte Gotteshaus noch jahrelang geschlossen bleiben. Präsident Macron hat eine Wiedereröffnung bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 versprochen. Wegen der Bauverzögerungen in der Corona-Pandemie scheint dies aber unwahrscheinlich.

Der eigentliche Wiederaufbau von Notre-Dame dürfte erst Anfang 2022 beginnen. Auch zwei Jahre nach dem Brand ist die weltberühmte gotische Kathedrale, die in den Jahren 1163 bis 1345 errichtet worden war, noch nicht vollständig gesichert. Im Inneren der Kathedrale arbeiten Fachleute derzeit auf hohen Gerüsten an dem Gemäuer. Sie bringen unter anderem Stützbalken aus Holz unter den Spitzbögen an und bereiten die Reinigung der großen Orgel vor.

Eichen aus jeder Region Frankreichs im Dachstuhl

Chefarchitekt Philippe Villeneuve will den eingestürzten Spitzturm identisch wieder aufbauen – nach dem Vorbild des mehr als 90 Meter hohen Turms, den Architekt Eugène Viollet-le-Duc im 19. Jahrhundert auf die Kathedrale setzte. Auch der hölzerne Dachstuhl, dessen Konstruktion bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht, soll ungeachtet der Brandgefahr originalgetreu rekonstruiert werden – teils mit Werkzeugen wie vor 800 Jahren. Präsident Emmanuel Macron hatte ursprünglich einen modernen Wiederaufbau befürwortet, konnte sich damit aber nicht durchsetzen.

Wie die «Frankfurter Rundschau» berichtet, werden dafür rund 2000 Eichen benötigt. Die Hälfte davon wird den Dachstuhl bilden, die andere den 93 Meter hohen sogenannten Vierungsturm, der beim Brand ins Kirchenschiff stürzte. Experten bestimmen und nummerieren derzeit Bäume im ganzen Land, damit der einst im Gebälk der Notre-Dame jede Region und jeder bedeutende Wald im Land vertreten sein wird. Da die Bäume nach dem Fällen nur zwölf bis 18 Monate trocknen können und sich nach dem Einbau weiter verformen dürften, ist es laut Experten besonders wichtig, dass die besten, sprich: geradesten Bäume ausgewählt werden.

«Ein hundert Jahre alter Baum ist Teil unseres Kulturerbes»

Dagegen regte sich im Vorfeld Widerstand: 42.000 Personen unterzeichneten eine Petition, die die Fällung so vieler alter Bäume als «Ökozid» und «Absurdität» anprangerte – zumal die Holzkonstruktion nach der Renovation ja von außen nicht sichtbar sei. «Ein hundert Jahre alter Baum ist Teil unseres Kulturerbes; er stellt ein Ökosystem für sich allein dar», schrieben die Unterzeichner. Doch diese Argumente verfingen bei den traditionsbewussten Franzosen wenig – zumal es um ein Symbol des nationalen Stolzes geht.

Zu den Kosten gibt es noch keine verlässlichen Angaben. Fachleute gehen aber davon aus, dass die nach dem Brand geflossenen Spenden in Höhe von gut 830 Millionen Euro ausreichen werden. Allein 70 Millionen Euro kamen aus dem Ausland, viele von Privatleuten.

Warum es zum Brand kam ist noch immer unklar. Die Pariser Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass ein Kurzschluss oder die achtlos weggeworfene Zigarette eines Bauarbeiters auf dem Dach den Brand verursachte. Hinweise auf gezielte Brandstiftung gebe es nicht. Die Ermittlungen seien aber immer noch nicht abgeschlossen, sagt eine anonyme Quelle: «Es ist ungewiss, ob wir die Ursache des Feuers jemals eindeutig benennen können.»

