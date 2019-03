Braut schneidet Torte an und erlebt Disaster

Es sollte der schönste Tag ihres Lebens werden... so fangen meist Horror-Geschichten von Brautleuten an. So auch in diesem Fall: Shine Tamayo und Jhon Chen von den Philippinen wollten ihre Hochzeit mit allem dazugehörigen Pomp feiern. Klar, sollte alles perfekt sein und klar, war das teuer.

Der große Tag kam, und mit ihm die Gäste, die Familienmitglieder, die Freunde, und sie alle warteten auf den großen Moment. Nein, nicht das «Ja» von Braut und Bräutigam, sondern das Anschneiden der Hochzeitstorte. So eine Hochzeit macht schließlich hungrig. Die Braut griff zum Messer, schnitt drauflos und erlebte den wohl schlimmsten Moment ihres Lebens: Denn der zweistöckige Zuckerkoloss war nicht aus Zucker, sondern aus Styropor.

Zunächst brach die Braut in Tränen aus, dann in Wut. Sie schnappte sich die Dame vom Catering und zerrte diese sogleich zur nächsten Polizeistation. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen, die Verantwortliche wurde festgenommen.

(L'essentiel)