Touristin (26) wird in Mexiko-​​Urlaub angeschossen

Im Ferienort Tulum in Mexiko ist es letzte Woche zu einer Schießere in in der Nähe einer Bar gekommen. Mehrere Männer hatten mitten auf einer Straße das Feuer eröffnet und wild um sich geschossen. Vier Menschen wurden laut mexikanischen Medien verletzt, ein 31-jähriger Mann kam ums Leben, wie Bild schreibt.

Unter den Verletzten befand sich auch eine 26-jährige Schweizerin, die in Tulum im Urlaub war. Sie war von einer Kugel im Bein getroffen worden und wurde ins Krankenhaus in Cancún gebracht.

Es seien zwölf Personen in die Schießerei involviert worden und 50 Patronenhülsen sowie zwei Waffen wurden am Tatort sichergestellt. Warum es zur Schießerei kam, ist nicht bekannt.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)