Neue Zugstation hat weder Ein-​​ noch Ausgang

Japaner sind ja bekannt für ihre ungewöhnlichen Ideen und ihre Liebe zu Zügen. Im Süden des Landes wurde jetzt eine Station ausschließlich für kurze Pausen gebaut. Der Bahnsteig entlang der Nishikigawa-Seiryu-Strecke hat keinen Eingang, keinen Ausgang und keinen Ticketautomaten. Trotzdem kann man ihn betreten, aber ausschließlich vom Zug aus.

Der macht in der Station Halt, damit Passagiere aussteigen können und sich an der tollen Aussicht erfreuen, bevor es wieder weitergeht. Der Name der Haltestelle bedeutet deswegen soviel wie «Klarer-Fluss-Aussichtsplattform-Station», was sich aber auf japanisch deutlich weniger sperrig anhört: Seiryu-Miharashi.

Zu sehen gibt es den Fluss Nishiki sowie die umliegenden Wälder und in sozialen Medien gibt es viel Lob für die neue Station.

(L'essentiel/red)