2019 wohl das 2. heißeste Jahr seit Messbeginn

Auf den globalen Karten, Statistiken und Grafiken der US-Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) dominierte auch in diesem Jahr wieder die Farbe Rot: Heiß, heißer, rekordheiß. «Der Planet Erde schwitzt weiterhin in unerbittlicher Hitze», heißt es von der Behörde.

Einzelne Monate 2019 waren heißer als je zuvor seit Beginn der NOAA-Aufzeichnungen 1880, insgesamt wird das Jahr wohl als zweitheißestes in diese Statistik eingehen, hinter 2016. Auch in Luxemburg wurde mit 40,8 Grad im Sommer 2019 der Hitzerekord gebrochen. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1838 wurde noch nie eine höhere Temperatur gemessen.

Eine weltweite Tendenz. Von Januar bis Oktober lag die durchschnittliche Temperatur über den Land- und Ozeanflächen unseres Planeten nach NOAA-Angaben um 0,94 Grad Celsius über dem Durchschnitt des 20. Jahrhunderts von 14,1 Grad Celsius.

Zur Hitze kommen Naturkatastrophen wie Tornados hinzu

Am weltweiten Rekord-Jahr 2016 schrammte dieser Zeitraum von 2019 nur ganz knapp – mit 0,09 Grad Celsius – vorbei. Unter den zehn heißesten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen finden sich zudem 2015, 2017, 2018, 2014, 2010 und 2013.

Fast überall auf der Welt war es 2019 wärmer als im Durchschnitt. Etliche anhaltende globale Trends machen Forschern weiter Sorgen: Dazu zählen die geringe Ausbreitung der Eisdecke in Arktis und Antarktis, aber auch extreme Wetterereignisse wie Wirbelstürme.

Auch Luxemburg musste inzwischen Erfahrungen mit Extremwetter sammeln: Ein Jahr nach den schweren Überschwemmungen, die vor allem im Osten des Landes massive Schäden verursachten, hat Luxemburg sogar einen neuen Risiko- und Gefahrenplan ausgearbeitet.

Diesen Sommer wütete dann ein Tornado mit bis zu 250 km/h in Luxemburg.

(L'essentiel/mb)