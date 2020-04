Las-​​Vegas-​​Attentat ist Ursprung einer Lovestory

«Chantal Melanson hat den Mann geheiratet, der ihr das Leben gerettet hat.» Das berichtet das Onlineportal Metro. Am zweiten Tag des Festivals, das am darauf folgenden Tag durch eines der schlimmsten Massaker der jüngsten US-Geschichte beendet wurde, hatte der aus San Diego angereiste Austin Monfort die Kanadierin angesprochen.

Die heute 29-Jährige schickte den jungen Mann zunächst noch weg, mit dem Vorwand, er trage keine Cowboystiefel, wie sie der Zeitung berichtet. Austin blieb aber hartnäckig. Und so kam es, dass die beiden dennoch zu plaudern anfingen. Nach dem Bar-Besuch seien sie noch einen Happen essen gegangen und hätten dann die Nummern ausgetauscht.

Am nächsten – dem verhängnisvollen – Tag ließ Chantal dann ihre Freunde links liegen und ging früher zum Festivalgelände. Und sie schrieb Austin an, der bereits vor Ort war. Sie trafen sich und feierten gemeinsam mit seinen Freunden vor der Bühne.

«Wir dachten, es sei ein Feuerwerk»

Kurz nach 22 Uhr Ortszeit eröffnete Stephen Paddock aus dem 32. Stock des Mandalay Bay Hotel das Feuer auf die Festivalbesucher. Chantal: «Wir dachten, es sei ein Feuerwerk, weil das heutzutage irgendwie bei allen großen Konzerten eingesetzt wird.»

Aber es hörte einfach nicht auf zu knallen. Die Konzertbesucher warfen sich auf den Boden; Panik brach aus, wie Chantal schildert. «Alle rannten in unterschiedliche Richtungen, aber Austin blieb an meiner Seite.»

Zusammen konnten sie vom Festivalgelände fliehen und in Sicherheit gelangen. 58 Menschen starben bei dem Massaker, 869 wurden verletzt. «Auf der Straße sprangen wir zusammen mit Fremden in ein Taxi. Eine Frau war verletzt, weshalb wir ins Krankenhaus rasten», so Chantal. Dort hätten sie wegen der Ausgangssperre ausharren müssen. Und dabei sei Austin stets an ihrer Seite geblieben. «Er hielt mich die ganze Nacht und gab mir Schutz», sagt sie.

Verliebten sich über Facetime

Nach der Heimreise blieben sie über Facetime in Kontakt – täglich, wie sie sagt. Und über Facetime verliebten sie sich auch. Chantal: «Austin war nach dieser schrecklichen Erfahrung der Einzige, mit dem ich sprechen wollte. Er gab mir Sicherheit.»

Sechs Wochen später besuchte der Kalifornier Austin seine Liebe ein erstes Mal in ihrer Heimatstadt Alberta in Kanada. Seither hätten sie nie mehr als sechs Wochen ohne einander gelebt, obwohl das aufgrund der Einreisebestimmungen der Nachbarstaaten gar nicht so einfach gewesen sei.

Im März 2019 machte ihr Austin einen Heiratsantrag. Und er trug dafür extra Cowboy-Boots. Innerhalb von 90 Tagen mussten sie die zivile Trauung durchführen. «Die ist ziemlich klein ausgefallen», sagt Chantal. Nun aber plant das Paar eine Riesenhochzeit in Las Vegas.

(L'essentiel/obr)