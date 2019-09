Vor der Küste von Los Angeles geriet ein größeres Schiff in Flammen. Laut diversen Medienberichten sollen mehrere Menschen noch immer auf dem Boot festsitzen. Bisher konnten nur fünf Personen gerettet werden. 34 Personen gelten noch als vermisst.

The vessel was reported as being on fire. The a group of crew members has been rescued (one with minor injuries) and efforts continue to evacuate the remaining passengers. https://t.co/ojaSdUTHXd — USCG Los Angeles (@USCGLosAngeles) September 2, 2019

Die US-Küstenwache steht momentan im Einsatz, da das Boot noch immer in Flammen steht. Wieso das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Bill Nash vom Ventura County sagt gegenüber CNN: «Es ist ein großes Boot und wir wissen, dass es zahlreiche Tote gibt. Aber ich habe keine genaue Zahl.»

Passagiere befanden sich unter Deck

Nach ersten Erkenntnissen trägt das Boot den Namen Conception und wird für Tauchausflüge und kleinere Kreuzfahrten verwendet. Laut CNN verließ das Schiff am Samstag seinen Heimathafen in Santa Barbara und hätte am Montag zurückkehren sollen.

First pictures of deadly boat fire in Ventura county California. Official say 34 lost off the coast of Santa Cruz Island. pic.twitter.com/SzbU0WrzqF — Roseanne Tellez (@RoseanneTellez) September 2, 2019

Die fünf Besatzungsmitglieder konnten von Bord gehen, weil sie sich in der Hauptkabine befanden. Laut einem Sprecher der Küstenwache befanden sich die Passagiere unter Deck. Er konnte jedoch keine Todesfälle bestätigen. «Es ist zu früh, um das zu sagen.»

Breaking now - The Coast Guard has launched multiple rescue resources out of Los Angeles and Channel Islands Harbor to more than 30 people in distress on a 75ft boat on fire near Santa Cruz Island. pic.twitter.com/chkmRo0r1B — John Palminteri (@JohnPalminteri) September 2, 2019

+++ Update folgt +++

(L'essentiel/doz)