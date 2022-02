Piloten kämpfen in London Heathrow mit Landung

Das Sturmtief Eunice, das in den meisten europäischen Ländern den Namen Zeynep trägt, fegt seit dem Freitagmorgen über Großbritannien. London hat die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Die Orkanböen machen auch vielen Piloten das Leben schwer. Dies zeigt ein Livestream des Flughafens London Heathrow. Seit Freitagmorgen übertragt der Youtube-Kanal «Big Jet TV» die Landeanflüge diverser Flugzeuge, Hunderttausende Leute schauten live zu.

Der Verantwortliche hinter dem Stream begeisterte die Online-Community vor allem durch seine Live-Kommentierung der Ereignisse. «Oh, seht euch das an. Das war knapp» lautet zum Beispiel das Fazit, nachdem ein Flugzeug ins Schwanken gerät. Mittlerweile hat das mehrstündige Video über vier Millionen Aufrufe.

Der Zugverkehr im ganzen Land ist stark eingeschränkt. Mehrere Menschen in den Niederlanden sowie in Irland sind von umstürzenden Bäumen getroffen worden und gestorben.

Die Intensität des Sturms nahm am Freitagabend zumindest in Großbritannien langsam, aber sicher ab. Zurzeit sind die Benelux-Staaten und Deutschland am härtesten betroffen, in der Niederlande wurden drei Personen durch umstürzende Bäume getötet. Im Verlauf des Wochenendes dürfte Zeynep, wie der Sturm in den meisten europäischen Staaten genannt wird, weiter in Richtung Osten ziehen. Ab Sonntag bahnt sich bereits der nächste Sturm an, der nach Einschätzung eines Meteorologen zwar insgesamt weniger stark ausfallen wird, dafür aber auch die Schweiz merklich treffen dürfte.

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)