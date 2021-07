«Ich weiß nicht, ob meine Töchter noch leben»

Die Wassermassen wälzen sich regelrecht durch die Straßen, ganze Orte versinken in braunen Fluten. Es sind unfassbare Bilder und Szenen, die sich am Donnerstag in der Eifel und in Teilen von Nordrhein-Westfalen abspielen. Das, was die meisten Menschen in Deutschland bislang nur aus weiter Ferne kannten, ist plötzlich ganz nah.

Ein Vater aus Altenburg im Landkreis Ahrweiler ist verzweifelt. Schon gestern, als es stark zu regnen begann, habe er bemerkt, dass der Pegel des sonst seichten Flusses kontinuierlich stieg, wie er der «Bild»-Zeitung erzählt. Am Abend habe er einen Anruf seiner Kinder bekommen, die sagten, es gebe bereits Hochwasser.

Seit gestern Abend weiß er nichts von seinen Töchtern

Um 22 Uhr sei er nach der Arbeit nach Hause gekommen. «Ich konnte da einfach nur zuschauen, wie der Fluss immer mehr Wasser mit sich trug.» Er sah, wie die Häuser am Ufer zerstört und von den Fluten mitgerissen wurden.

«Meine Töchter im Alter von 13 und 17 Jahren wohnen auch in dieser Ortschaft», sagt er. «Ich weiß aber nicht, ob sie noch leben, weil ich sie seit 21 Uhr nicht mehr erreichen kann», meint er. Ob sein Haus noch stehe, wisse er nicht. Er steht auf einer Brücke und sagt: «Von hier aus sieht man es nicht gut, aber das Haus neben unserem ist weg. Es ist schwer zu sagen.»

Er sah zu, wie das Wasser alles mitriss

«Es war katastrophal», sagt ein anderer Mann zu «Focus» - er hat gesehen, wie die Fluten in Schuld an der Ahr vier Häuser völlig und zwei weitere Häuser zur Hälfte weggespült haben. Er selbst wohne etwas weiter oben, sagt er. «Aber hier unten, die Leute, oh Gott, oh, Gott! Wenn man gesehen hat, wie die Wassermassen durchkamen mit Gastanks, mit Traktoren und LKWs. Katastrophal!»

Das örtliche Gemeindehaus «krachte komplett weg», sagt der Augenzeuge, der die Szene von seiner Terrasse aus beobachtete. «Das hängt jetzt alles vor der Brücke, zusammen mit einem 40-Tonner.» Dort wo er jetzt steht, habe bis vor Donnerstag ein Haus gestanden. «So etwas kann man sich nicht vorstellen», sagt der Mann. «Die Leute, die hier wohnen, tun mir sehr leid, die haben nichts mehr. Die Bäckerei, die Fleischerei, alles weg!»

(L'essentiel/Karin Leuthold)