«Blutbad» in Sachsen – Wölfe reißen 40 Schafe

Ein Wolfsrudel hat im Osten Deutschlands eine Schafherde attackiert und mehrere Dutzend Tiere getötet. Der Vorfall geschah in der weitläufigen Naturschutzstation «Östliche Oberlausitz» in Förstgen, wie der Mitteldeutsche Rundfunk berichtet. Rund 40 Moorschnucken sind tot und 80 weitere werden vermisst.

Das ganze Ausmaß des Übergriffs sei noch nicht absehbar, erklärte die Leiterin der Naturschutzstation. Die Schafe seien bei dem Angriff wohl in Panik geraten, hätten Zäune niedergetrampelt und seien dann in alle Richtungen geflohen. Anwohner und Mitarbeiter der Station entdeckten am Morgen herumirrende Schafe auf der Straße. Bei den gerissenen Tieren hielten sich noch Wölfe auf.

Der Wolf breitet sich in Deutschland seit etwa 20 Jahren wieder aus. Laut MDR wohnen in Sachsen aktuell 17 Wolfsrudel und vier Wolfspaare. Nutztierhalter klagen immer wieder über Angriffe durch die Raubtiere. Die CDU im Freistaat fordert daher eine Lockerung der Abschussregeln für den streng geschützten Wolf. Tierschützer heben indes die «positiven ökologischen Effekte» hervor.

(L'essentiel)