Erdrutsch verschluckt Straße in Norwegen

Erst vergangenen Mittwoch hat ein Erdrutsch acht Häuser in den Altafjord in Norwegen gespült. Nun ist es in der Gegend zu einem zweiten Abgang gekommen. Dieses Mal wurde ein großes Stück der alten Europastraße 6 weggerissen.

Verletzt wurde dabei niemand, da die lokalen Behörden das Gebiet nach dem Vorfall vergangener Woche weiträumig abgesperrt haben. Anders als beim ersten Mal sind dieses Mal keine Gebäude betroffen.

Schuld an dem plötzlichen Abgang des Erdreichs soll erneut der Untergrund sein, konkret: eine Schicht aus sogenanntem Quickton, einer feinen, wasserhaltigen Ablagerung, die sich während der letzten Eiszeit gebildet hat und vor allem an den Küsten Skandinaviens zu finden ist und dort immer wieder für Erdrutsche sorgt.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)