Mann baut seiner Frau aus Liebe drehendes Haus

Vojin Kusic hat das Haus in Nordbosnien entworfen und gebaut. Auf den ersten Blick unterscheidet sich das Haus mit grüner Fassade und rotem Metalldach kaum von anderen. Doch es steht auf einem Mechanismus, der es um einen vollen Kreis ­drehen kann. Der 72-Jährige hat damit die wechselnden Wünsche seiner Frau Ljubica erfüllen wollen, wie er der Nachrichtenagentur Associated Press erklärte. «Nachdem meine ­Kinder den Familienbetrieb übernommen hatten, hatte ich endlich genug Zeit, ihren Wunsch zu erfüllen», so Kusic.

Als Vojin und Ljubica – vor vielen Jahren, wie er sagt – geheiratet hatten, hatte er ein typisches Haus gebaut, in dem sie ihre drei Kinder großgezogen hatten. Damals wollte seine Frau, dass die Schlafzimmer der Sonne zugewandt waren. Dies bedeutete aber, dass ihr Wohnzimmer von der Straße abgewandt war. ­Später habe sich ­seine Frau beschwert, dass sie nicht sehen konnte, wie Leute ihren Vorgarten betraten.

Kusic musste folglich alles umgestalten – unter anderem eine Wand einreißen und elektrische Installationen versetzen. Irgendwann war auch das nicht genug. Folglich entwarf und baute Kusic sein rotierendes Haus mit Elektromotoren und Rädern eines Militärtransporters selbst. Nun könne Ljubica das Haus drehen, wie sie wolle, so Kusic.

(L'essentiel/Steve Last)