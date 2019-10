Polizisten gehen brutal gegen Demonstranten vor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Proteste von Befürwortern der Unabhängigkeit in Katalonien reißen nicht ab. Auch am Freitag, dem fünften Tag in Folge, zogen zehntausende Menschen durch die Straßen. Sie trugen Flaggen und skandierten Parolen wie «Unabhängigkeit» oder «Freiheit für politische Gefangene».

Ein Video auf Twitter zeigt, wie brutal die Polizisten gegen einen Demonstranten vorgehen.

(L'essentiel/mon/reuters)