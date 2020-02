Neue Droge tötet dich bei Hautkontakt

In January, the St. Mary Parish Sheriff's Office said that they made several arrests, encountering a new type of heroin called “gray death.” https://t.co/qgyvBSYedm — KATC TV3 (@KATCTV3) February 4, 2020

In den USA ist eine neue lebensgefährliche Droge aufgetaucht: «Grey Death» (grauer Tod). Und der Name könnte nicht passender sein. Denn allein die Droge zu berühren, kann ausreichen, um einen Menschen zu töten. Das St. Mary Parish Sheriff's Office, das erstmals auf die Droge stieß, warnt nun vor dem «grauen Tod». Bei dem Pulver handelt es sich um eine Mischung aus Heroin, und synthetischen Opiaten wie Fentanyl, Carfentanyl oder U-47700.

Fentanyl und Carfentanyl sind extrem starke Schmerzmittel, die auch zur Betäubung großer Wildtiere wie Bären oder Elefanten eingesetzt werden.

10.000 Mal stärker als Morphium

Durch die synthetischen Drogen wird die Potenz der Droge um ein Vielfaches verstärkt. Der Wirkungsgrad von «Grey Death» kann so rund 10.000 Mal stärker sein als Morphium. «Die Droge ist eine der beängstigendsten Kombinationen, die ich in 20 Jahren forensischer Drogenanalyse je gesehen habe», erklärt Forensikerin Deneen Kilcrease gegenüber der britischen Daily Mail.

Weil Konsumenten sich oft nicht über die Konzentration des Rauschgifts im Klaren sind, ist «Grey Death» für eine Vielzahl an Überdosierungen verantwortlich. Alleine im Jahr 2017 starben über 70.000 Menschen in den USA an einer Überdosis. In vielen Fällen waren Opioide im Spiel, wie viele Personen an «Grey Death» starben, ist nicht bekannt.

(L'essentiel)