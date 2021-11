Falscher Pater betrügt über 20 Jahre lang

In Südfrankreich ist ein Serienbetrüger zu einer Haftstrafe verurteilt worden, der über 20 Jahre lang als angeblicher Geistlicher «Pater Don Romano» sein Unwesen trieb. Im konkreten Fall hatte der Mann sich als Franziskaner-Mönch ausgegeben und einer gutwilligen Gläubigen 2500 Euro entlockt, die angeblich für ein Kinderheim in Afrika bestimmt waren, berichtete die Zeitung «Nice Matin» am Dienstag. Ein Gericht hatte ihn deshalb am Vortag zu 30 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt.

Quer durch Frankreich hat «Don Romano» als vermeintlicher Priester immer wieder das Wohlwollen von Kirchengemeinden ausgenutzt, sich einquartieren lassen, Messen gelesen, die Beichte abgenommen und Geld erschlichen. Etliche Male wanderte er dafür ins Gefängnis. Im Priestergewand, mit theologischem Wissen und einem einnehmenden Wesen gelang es ihm aber nach Medienberichten stets aufs Neue, die Menschen hinters Licht zu führen.

Im südfranzösischen Toulon flog er 2018 auf, weil er zu dick auftrug und sich als Untersekretär des Vatikans ausgab. Einer der Priester, bei denen er sich eingenistet hatte, enttarnte ihn nach einigen Recherchen im Internet.

(L'essentiel/DPA )