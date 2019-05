Schweizerin versteckt Haschisch in ihrer Vagina

Polizisten der Stadt Benidorm im Osten Spaniens haben am Dienstag am Busbahnhof eine Routinekontrolle durchgeführt. Dabei ging ihnen eine Schweizerin ins Netz, die in ihrer Vagina 105 Gramm Haschisch schmuggelte. Die Frau zwischen 30 und 35 Jahren saß in einem Linienbus von Algeciras nach Barcelona, wie die Polizei berichtet. Ihre Reise hatte sie in Marokko gestartet.

Die Kontrolle diente dazu, präventiv gegen den Drogenhandel vorzugehen. Dabei waren auch Drogenspürhunde im Einsatz. Einer davon kam der Schweizerin auf die Schliche, teilt die Polizei mit.

Detención de una ciudadana de nacionalidad Suiza por posesión de un total de 105 gramos de hachís que portaba entre sus pertenencias en su viaje desde Marruecos. Localización realizada por uno de nuestros Canes. Buen trabajo!!! ‍♂️➕ #policia #Benidorm https://t.co/kb4QdQGruJ pic.twitter.com/SRa9dL9gr8— Policía Local Benidorm (@POLICIALOCAL) 28. Mai 2019

Die Schweizerin sei von der Kontrolle überrascht worden. Sie wurde verhaftet, nachdem man die Drogen entdeckt hatte. Bei der Polizei war sie bereits wegen eines Delikts gegen die öffentliche Gesundheit und Drogenhandels bekannt. Sie wurde nun einem Richter vorgeführt.

