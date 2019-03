Massenschlägerei nach Aufruf durch Youtuber

Bei einer Massenschlägerei in Berlin hat es mehrere Verletzte und Festnahmen gegeben. Nach einem Aufruf in zweier Youtuber auf ihren Kanälen versammelten sich am Donnerstag bis zu 400 Menschen auf dem Alexanderplatz, wie die Berliner Polizei am Freitag mitteilte. Aus zunächst unbekannten Gründen gerieten etwa 50 Leute in Streit und schlugen aufeinander ein. Dabei wurde auch Reizgas eingesetzt.

Wie die «Berliner Morgenpost» berichtet, soll es sich bei den Youtubern um Thatsbekir und Bahar Al Amood handeln. Sie beide haben in Videos am Donnerstag dazu aufgerufen, dass sich ihre Fans gegen 17 Uhr auf dem Alexanderplatz versammeln.

Mit Schottersteinen beworfen

Polizisten trennten die Schläger, ebenfalls unter Verwendung von Reizgas. Eine Beamtin wurde bei der Festnahme eines mutmaßlichen Schlägers verletzt. Ein weiterer Beteiligter, der einen Beamten in die Menge ziehen wollte, wurde ebenfalls festgenommen.

Anschließend zerstreuten sich mehrere Kleingruppen über den Platz, eine etwa 20-köpfige Gruppe sprang in einem U-Bahnhof ins Gleisbett und warf mit Schottersteinen. Die Polizei nahm sieben Beteiligte vorübergehend fest. Erst am Abend war der Einsatz beendet.

«Mir geht es schlecht»

Insgesamt wurden 13 Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Landfriedensbruchs eingeleitet. Neun Beteiligte wurden insgesamt festgenommen.

Thatsbekir äußerte sich nach den Ausschreitungen in einer Instagram-Story: «Mir geht es schlecht. Ich hoffe, dass ich morgen reden kann. Ich brauche Pause.» Auch Al Amood meldete sich auf diese Weise zu Wort: «Es tut mir leid, das mit der Polizei! Wir haben versucht es mit reden zu klären, aber er hat nicht mit sich reden lassen.» Weshalb es zu den Ausschreitungen kam, wird auch aus ihren Statements nicht deutlich.

(L'essentiel/doz/afp)