Totes Baby gefunden – Polizei nimmt Mutter fest

Eine 36-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus in Dresden eingeliefert. Bei einer Untersuchung stellten die Ärzte dann fest, dass die Frau kurz zuvor entbunden hatte. Das Neugeborene war aber nicht bei ihr, von dem Kind fehlte jede Spur. Die Mutter nannte auch keine Angaben zum Verbleib ihres Babys.

Die Polizei leitete daraufhin eine umfangreiche und intensive Suche nach dem Säugling ein. Unter anderem waren Spürhunde, ein Hubschrauber sowie zahlreiche Einsatzkräfte involviert.

Mutter von Polizei bewacht

Schließlich fanden die Beamten das Baby leblos im Freien. Nähere Details zur möglichen Todesursache oder der Situation am Fundort nannte die Polizei zunächst nicht.

Die Polizei sicherte die Spuren und führte bereits mehrere Vernehmungen durch. Die 36-jährige Frau wird derzeit von Einsatzkräften im Krankenhaus bewacht.

(L'essentiel)